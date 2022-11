Endine lapsstaar, näitleja ja räppar Aaron Carter suri vaid 34-aastaselt

Politsei kinnitas, et nad said laupäeval kell 11 hommikul hädaabikõne, milles teatati, et mees on vanni uppunud. Sündmuskohale saadeti ka mõrvarühm, kuid esialgse informatsiooni järgi puuduvad andmed või tõendid selle kohta, et Carteri surma oleks põhjustanud teine inimene.