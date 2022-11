BLOGI JA FOTOD | „Tantsud tähtedega“ lõppes täieliku üllatuspommiga! Ka Ragnar Klavan jäi saatesse püsima

Tänane saade on esimene uue osalejana võistlusse asuva Ragnar Klavani jaoks. „Tantsusaatesse tulema ajendas mind heategevuslik eesmärk, mis korvab kõik tunnid pere ja töö arvelt,“ kinnitas ta reedel saates „Stuudio“. Lisaks mainis Ragnar, et senises karjääris on teda alati edasi viinud võistlusmoment ja iha võita ning see innustab teda ka tantsusaates.