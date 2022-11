VIDEO | villemdrillem ja Greta Korju: loodetavasti saame finaalsaates veel midagi toredat teha!

Räppar villemdrillemi treeneriks oli Greta Korju. „Käin ravil, vist paraneb,“ räägib villemdrillem vigastatud põlvest. „Veel ei tea. Siin on veel mõningaid vaheetappe ja siis selgub, kas pean sellega veel midagi tegema. Praegu on kõik natuke lahtine.“

„Nüüd peame leppima sellega, et me enam võistlema ei tule,“ lisab tantsutreener. „Loodetavasti saame finaalsaates ikka midagi teha, aga see sõltub kõik Villemi põlvest.“