Briti hittbändi Duran Duran kitarrist Andy Taylor põeb ravimatut vähki

Bänd avaldas kurva uudise, võttes vastu The Rock and Rolli auhinda. Taylor pidi samuti auhindade jagamisel osalema, ent tervis ei võimaldanud seda. Kitarrist oleks saanud bändiga pärast 17 aasta pikkust lahusolekut taas esineda.

Õhtul luges Duran Durani solist Simon LeBon publikule ette Taylori kirjutatud kirja. Kirja ja bändi sõnul on Taylori vähk levinud mujalegi. „Kuigi praegune seisund ei ole veel kõige hullem, pole selle vastu ravi,“ seisab kitarristi kirjas. Ravi on küll sümptomeid leevendanud, aga Taylori seisund halveneb sellest hoolimata.

„Varem tundsin end pärast vähiravi hästi, kuid nädal tagasi algasid kohutavad seljavalud,“ tõdes Andy Taylor. Mees kirjeldas, kui raske on olnud vähidiagnoosi saamine ning kuidas see mõjutab tema toimetulekut ja perekonda. Olukorrast hoolimata tunneb endine kitarrist bändile osaks saanud au üle rõõmu. Ta paljastab, et ostis kauaoodatud lavasõu jaoks koguni uue kitarri ja on bändis veedetud aja üle uhke.