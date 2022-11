Kas õige mees ütleb nii naisele? „Villas“ keesid ühel noormehel tunded üle: ta on uss ja täielik mõrd!

Kahe neiu vaheline tüli sai uues episoodis uue raundi, sest Liisile jäi osa alguses aset leidnud paaride vahetuse käigus silma, et Annabel oli natuke liiga joviaalne Katriini saatesse püsimise ja Diana väljalangemise üle. Kuna „Villa“ osalised on vaid mõne päevaga nii kokku kasvanud, siis tundus teiste jaoks sobimatu see, et pärast Diana koju saatmist peaks plaksutamine ja juubeldamine toimuma.