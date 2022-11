„Ma pole kunagi midagi nii debiilset kuulnud!“ Andrei Zevakin on „Rannamaja“ looja kriitikast hämmingus

Muraveiski võrdles podcast'is „Miks me oleme idioodid?“ mitmel korral oma loodud saateid just „Villaga“. Näiteks tuli jutuks see, et Zevakin ja tema kamraad Robin Valting on mitmel korral kinnitanud, et villalised saavad pärast filmimise lõppu loota psühholoogilisele abile. Selle peale väitis Muraveiski, et ka tema saadete kangelased ja kangelannad saavad igasugusele abile loota.