Sepo Seeman oma pojast Oskarist: näen temas ahnust, mis oli ka minus

Sepo Seeman lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhi erialal 1993. aastal. Tema kursus on kooli legendaarseim – seal õppisid Kristjan Jõekalda, Madis Milling, Henrik Normann, Haide Männamäe ja paljud teised tuntud nimed. Kui Sepo poeg Oskar kaks aastat tagasi Toompea lavakoolist näitlejadiplomi kätte sai ja telesarja „Armastus“ peaosas avalikkuse ette astus, tõusid Sepo tuttavatel ja sõpradel kulmud üllatusest juuksepiirini. „Oskar on nagu noor Sepo!“ kiitsid tuttavad. Sepot paneb selline arvamus muigama.

„Oskariga läks nipa-napa. Ta jäi esialgu lavakas joonealuseks. Oli esimene, kes ei osutunud näitlejaõppesse valituks. Aga kuna üks tüdruk langes välja, avanes Oskarile võimalus. See, et ootamatult avaneb soovitud uks ja pakub uue võimaluse, tegi Oskari tänulikuks. Mulle tundub, et ta oskas seda hinnata ja pingutas rohkem,“ lisab Sepo.