FOTO | Saate „Naabrist parem“ võitjad kihlusid: teeme selle ära!

2020. aastal kirjutasime, et Värskeima Eero Mikk ja Mari-Anne otsustasid, et neil sai küllalt ja panid saates ehitatud kodu müüki.

„Kahjuks me peame oma „Naabrist parema“ saates tehtud konteinermaja müüki panema,“ sõnas Eero Mikk toona YouTube'i postitatud videos ning lisas, et otsus ei tulnud nende jaoks kergekäeliselt. Kaks aastat tagasi salvestatud videos ütles paar, et nad on katsetanud ja proovinud mitmeid lahendusi, et nad ei peaks maja müüki panema, kuid seda tuli siiski teha. Paarike soetas endale korteri hoopis Tallinnas.