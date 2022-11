Peeter Oja Lembit Ulfsakist: ta ei pruukinudki midagi erilist teha, aga ta mõjus

Oja sõnas, et Ulfsaki huumorisoon oli väga hea. „Ta ampluaa oli väga lai. Ta oli ikka sellist tüüpi näitleja, et kui ta lavale tuli – ükskõik, mida ta tegi ja ükskõik, mis tükk oli – läks kõik kuidagi helgemaks. Ükskõik, kas ta oli traagilisemas või koomilisemas osas. Ja kui ta ära läheb, siis tekib tühjus. Ta ei pruukinudki midagi erilist teha, aga ta mõjus,“ kirjeldas Peeter Ulfsaki.

Peeter arvab, et Lembit oli oma andest teadlik. „Talle ei olnud see probleem. Need inimesed, kes teavad oma väärtust, kellele on see loomulik, ei lähe uhkeks, sest nad ei oska neid asju kokku viia.“