Ootamatu sõprus: kuninganna Elizabeth II leidis endale enne surma kuulsa semu

Väidetavalt olid kuninganna Elizabeth II ja tema Hollywoodi kuulsusest filmi „Top Gun“ näitleja Tom Cruise saanud sõpradeks selle aasta suvekuudel. Cruise oli osa kuninganna auks korraldatud suurest pidustusest, mis tähistas Elizabeth II troonile tulemise 70. aastapäeva. Tollal maadles kuninganna aga liikumisprobleemidega ega saanud seega oma kurvastuseks näitlejaga silmast silma kohtuda.

„Kuninganna andis teada, et ta oli pettunud, et ei saanud Tomiga kohtuda. Seega kutsuti Cruise Windsori lossi, kus talle korraldati eriline ringkäik, kus talle kõike tutvustati. Hiljem jõid kuninganna ja näitleja koos tassikese teed,“ sõnas allikas. Cruise’i visiit lossi möödus edukalt ning talle anti hiljem erakordne võimalus tulistada tseremoniaalsest relvast, vahendab Page Six.

„Kuningannale meeldis temaga kokku saada ja nad said väga hästi läbi. Nende kohtumine sujus lausa nii hästi, et kuninganna kutsus Cruise’i tagasi, et koos lõunat süüa. Näitlejale anti isegi luba helikopteriga kohale lennata,“ kirjeldas allikas Elizabeth II ja Tom Cruise’i tärganud sõprust. Ühisele lõunale aga näitleja ja kuninganna ei jõudnudki, kuna kahjuks suri Elizabeth II enne, kui nad taas kohtuda said.

Maikuus rääkis Cruise ühes teleintervjuus, kuidas ta kuningannat imetleb. „Ma arvan, et ta on naine, kes on väärikas ja ma imetlen tema pühendumust. See, mida ta on saavutanud, on ajalooline,“ sõnas näitleja Tom Cruise tänavu kevadel.