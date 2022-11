Lauljanna Cher kinnitas suhet endast 40 aastat noorema mehega: mind ei huvita, mida inimesed sellest arvavad

Samuti on Cher sotsiaalmeedias oma kallimat korduvalt kiitnud ning naise sõnul kohtleb uus kallim teda kui kuningannat. Cheri uus suhe on sotsiaalmeedias suure vanusevahe tõttu kriitika alla sattunud ning lauljanna fännid kahtlevad Edwardsi soovis suhtes olla.

Cher aga end negatiivsetest kommentaaridest häirida ei lase ja võitleb neile vastu. „Oleks naiivne mitte kahelda 34-aastase mehe motiivides ja kavatsustes. Meie tüdruk on tark, aga inimesed ei ütle põhjuseta, et armastus pimestab,“ kirjutas üks fänn Twitteris. Cher end selle peale tagasi ei hoidnud. „Kas sul midagi paremat ei ole teha? Las ma selgitan sulle... Mind ei huvita, mida inimesed arvavad,“ sõnas lauljanna.

Legendaarne laulja lisas, et on juba tutvustanud oma uut kallimat enda perekonnale – näiteks on tema 53-aastane poeg Chaz Bono juba Alexandriga kohtunud.

Alexander Edwards on ka varem tuntud inimestega suhtes olnud. Näiteks on üks tema endistest tüdruksõpradest Amber Rose, kes oli kunagi suhtes Kanye Westiga. Edward aga tunnistas mõnda aega tagasi, et tema ja Rose'i suhe sai läbi seetõttu, et ta pettis naist vähemalt 12 erineva naisega. Cheri ei paista Edwardsi taoline käitumine aga häirivat. „See oli siis,“ jagas lauljanna oma mõtteid.