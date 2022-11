Kolm on kohtu seadus: tuleva aasta Oscarite galat juhib tuntud koomik

Kimmel on Oscarite galat juhtinud ka aastatel 2017 ja 2018. Seekord saab ta juhtida 95. Oscarite galat, mis toimub järgmisel aastal 12. märtsil. „See, et mind kolmandat korda Oscareid juhtima kutsuti on kas suur au või lõks,“ sõnas Kimmel esmaspäeval. „Igal juhul olen ma tänulik Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemiale, et nad pöördusid mu poole nii kiirelt pärast seda, kui kõik head kandidaadid sellest keeldusid,“ lisas telesaatejuht.

Gala toimub Dolby teatris Hollywoodis ning sellest tehakse teleülekanne, mille tegevprodutsent on Kimmeli abikaasa Molly McNearney, samuti aitavad gala korraldusega Glenn Weiss ja Richy Kirshner, vahendab People. „Meil on väga hea meel, et Jimmy teeb oma kübaratriki sellel kuulsal laval. Me teame, et ta on naljakas ja valmis kõigeks!“ sõnasid Weiss ja Kirshner.