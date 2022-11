Shakira ja Gerard Pique arutasid 12 tundi oma laste elukorraldust: pojad kolivad koos lauljannaga Hispaaniast minema

Pique, kes eelmisel nädalal teatas oma sportlaskarjääri lõpetamisest, tuli väidetavalt Shakira soovidele vastu, et vältida inetut ja pikka kohtulahingut, vahendab Daily Mail. Pikk kohtumine endiste elukaaslaste vahel algas esmaspäeva pärastlõunal Shakira ja Pique endises kodus Barcelona lähistel Esplugues de Llobregas. Arutelule pandi punkt alles teisipäeva hommikul, vahendab kohalik ajakirjandus. Väljaande El Periodico väitel oli Shakira, Pique ja nende advokaatide kohtumine olnud ülimalt intensiivne.

Väljaanne La Vanguardia teatas pärast kohtumise lõppu, et Milan ja Sasha lähevad koos Shakiraga Miamisse. „Lapsed veedavad jõulud Barcelonas, aga kohe, kui aasta 2023 algab, jätab jalgpallur nendega hüvasti. Pique teeb valusa ohverduse, et lapsed ei peaks kogema enam oma vanemate traumeerivat lahkuminekut. Ta saab lennata Miamisse, et oma lapsi külastada mistahes ajal. Shakira ja Pique jagavad reisikulusid,“ kirjutas väljaanne.