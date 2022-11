Alles eelmisel nädalal andis „Armastuse maleva“ kõige keevaverelisem osaline Annika Vendla Elu24le intervjuu, kus ta väitis, et kooliajal oli just tema kiusatav ning proovis leida põhjendusi mõned nädalad tagasi nähtud pöörasele käitumisele. Kuid värskes episoodis on näha, et ropu suuga neiu käitumine läheb aina hullemaks.