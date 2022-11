Rebel Wilson avaldas armsa uudise: näitleja sai surrogaadi abil emaks

Wilson teatas Instagramis, et tema tütar sündis juba nädal aega tagasi ning lisas, et armastab oma last meeletult. „Ta on imekena ime! Ma olen igavesti tänulik kõigile, kes selles protsessis osa on olnud, see asi on võtnud aastaid,“ kirjutas näitleja sotsiaalmeedias.

Rebel edastas postitusega tänusõnad ka oma surrogaadile. „Tahan tänada oma head surrogaati, kes kandis ja tõi lapse ilmale suure hoole ja armastusega. Tänan sind, et aitasid mul omaenda pere luua, see on imeline kingitus. Parim kingitus!“ oli Wilson surrogaadile tänulik.

Värske ema on valmis oma tütrele andma palju armastust ja õpib tema kõrvalt, kuidas lapsevanem olla. Näitlejanna lisas, et austab kõiki emasid ning kuulub nüüd uhkelt samuti nende sekka. Rebeli postitus on Instagramis vähem kui ööpäevaga kogunud üle 1,7 miljoni meeldimise ning sellel on üle 20 000 kommentaari.

Selle aasta juunis avaldas Rebel Instagramis, et tema uus kallim on moelooja Ramona Agruma. „Arvasin, et üritan leida Disney printsi... Aga tegelikult vajasin kogu see aeg Disney printsessi,“ tunnistas Rebel tollal postitatud pildi kirjelduses.