Norra printsess Märtha Louise on otsustanud loobuda kuninglikest kohustustest. Sealne avalikkus on juba mõned aastat nõudnud, et varasemalt palavalt armastatud sinivereline kuninglikust perekonnast kaugeneks. Probleeme on tekitanud naise töö selgeltnägijana ja tema šamaanist kihlatu.