Kohus otsustas: Soome rikkaima naise pärandusest näevad veresugulased vaid und!

Soome ühe kuulsaima brändi Marimekko endine juht ja taaselustaja ei saanud lapsi ning tema lähedaseim veresugulane on 79-aastane õetütar Regina Paanala. Kuigi algselt oli avalikkusele teatatud, et Paakkanen ei jätnud veresugulastele midagi, siis Paanalal oli piisavalt tõendeid, et anda sel kevadel kohtusse sisse hagi.