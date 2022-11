Ühtmoodi ambitsioonikad! Aare Järvan poeg Kristjanist: ta ei pruukinud olla oma energiaga kõige lihtsam kasvandik

Mis on isa-lapse hea suhte saladus? Millised on õiged õpetussõnad, mis võsukesed tähena taevasse lennutaks? Järvanite peres on ilmselgelt geenidel suur tähtsus, kuid isa ja poja lennukat karjääri vaadates on edu alustalad kindlasti ka koduses kasvatuses. Isa Aare Järvan (55) on igati uhke oma poja üle ja Kristjan Järvan (32) peab enda suurimaks eeskujuks just isa. Ta soovib olla tulevikus isana samasugune. Aare alustas oma karjääri juba varases nooruses. Tartu ülikoolis ja seejärel Cambridge`is majandust õppinuna sai temast kõigest 26aastasena Eesti Panga poliitikaosakonna juhataja. Pärast seda viis elu ta rahandusministeeriumi kantsleriks, peaministrite majandusnõunikuks, Euroopa Komisjoni ja parlamendi nõunikuks. Praegu on ta Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige finantsteenuste alal. Ta on saanud presidendilt Valgetähe teenetemärgi ja teda on nimetatud Aasta Eurooplaseks. Kristjan on alates juulist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Isa ja poja suhtlus on muhe, teineteist austav ja hooliv. Vanematel on täna hea kogeda eesmärgipõhise kasvatuse vilju.