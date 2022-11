TELETOP | Klavan päästis „Tantsud tähtedega“ reitingu? Häälesaade kukkus kolinal!

Kui eelmisest teletopist oli näha, et „Tantsud tähtedega“ populaarsus on aina langemas, siis värskest edetabelist võib oletada, et musta hobuse ehk Ragnar Klavani võistlustulle toomine tõi reitingule elu taaskord sisse. Sel nädalal hoiab tantsusaade neljandat positsiooni. Vaatajaid oli kokku 147 000 ehk 12 000 rohkem kui eelmises teletopis.