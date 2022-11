Kui algselt arvati, et tuleva aasta alguses ilmuv prints Harry autobiograafia tekitab suure tüli kuningakojas, siis tuleb välja, et raamat on toonud murepilved ka Harry ja Meghani enda koju. Tuleb välja, et näitlejatar võis lõpuks Harry endale saada, aga printsi ekspruudid tekitavad ikkagi pingeid.