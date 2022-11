Kristel Aaslaid tähtsal üritusel kogetud ebaedust: arvasin, et olen süüdi ja poisid viskavad mu bändist välja

Kristeli peas keerlesid mõttes, et ta ei laula enam kunagi. Pärast poolfinaali oli ta kaks nädalat voodis pikali. „Siis hakkasin mõtlema, et hull asi ka. Võtsin ennast kokku ja sain aru, et järelikult pidigi nii minema.“

Aaslaid ütles, et artisti enesehinnang on otseselt seotud publikuga. Gram-Of-Funi võistluslugu puhuti enne poolfinaali väga üles ning igal pool räägiti, et nemad on kindlad edasipääsejad. Ootused olid kõrged, reaalsus hoopis midagi muud. „Arvasin, et mina olen süüdi ja poisid viskavad mu bändist välja. Kõige hullemad stsenaariumid hakkasid kohe peas ringlema.“