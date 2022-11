FOTOD | Palju õnne! Helen Randmetsa perre sündis tütar

Helen teatas uudisest oma Instagrami kontol möödunud suvel. „Nr 4,“ kirjutas naine toona oma postituse pealkirjas. Naine on abielus Reigo Randmetsaga. Nende peres kasvab kolm poega – Joren, Marlon ja Roben.

„Mul pidi juba teine tulema tüdruk ja kolmas – ma ise arvasin nii. Aga järjest on sündinud poisid, kelle üle ma ei tunne ka kübekestki vähem rõõmu. Samas tõesti, kui keegi lubaks või ütleks mulle, et järgmine on tüdruk, siis ma võiks kohe teha,“ rääkis Randmets Kroonikale möödunud aasta jaanuaris.