Madis Millingu elukaaslane Janika: tema surmaga ma leppinud ei ole, kaotusvalu on endiselt suur

Madise surmaga Janika leppinud ei ole ja kaotusvalu on endiselt suur. „Kodus on tema raamatud, autasud, diplomid, kõik, mida ta kogus. Tal oli neist altar ja käin sealt kogu aeg mööda. Mõtlen siis isekeskis, et me ei leppinud niimoodi kokku, et ta läheb ...“ Janika mudib taskurätikut sõrmede vahel.