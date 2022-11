Kõik sai alguse sellest, et toimus paaride vahetus, mille käigus tuli Kaidol valida, kas ta soovib toakaaslaseks Katriini või Dianat. Ta otsustas jätkata ikkagi oma senise kaaslase Katriiniga. Varasema pretsedendi järgi tähendas see seda, et Diana oleks pidanud kohvrid pakkima ja Eestisse sõitma.

Nii aga ei läinud. Dianal lasti „Villasse“ jääda, kuid ta peab saama hakkama ilma kaaslaseta. Tülitekitajaks sai aga Annabeli reaktsioon sellele, kuidas Annabel paaride vahetuse esialgsele tulemusele oli reageerinud. Liis, kes on Diana parim sõbranna villas, märkas, et Annabel oli kahtlaselt rõõmus selle üle, et just Katriin kindlustas koha saates. Kui teised kurvalt istusid ja vaikisid, otsustas Annabel plaksutada ja rõõmustada.