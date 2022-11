Suri ansambli Nazareth laulja Dan McCafferty

Agnew teatas McCafferty surmast ansambli Nazareth ametlikul Facebooki kontol. „See on kõige kurvem teadanne, mida ma olen pidanud eales tegema. Maryann ja tema perekond on kaotanud armastava abikaasa ja isa. Mina olen kaotanud oma parima sõbra ja maailm on kaotanud ühe parima laulja, kes eales elanud on,“ seisis teates. Bändikaaslane lisas, et McCafferty oli meie seast lahkunud teisipäeval kell 12.40.