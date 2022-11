Brooklyn Beckham laste saamisega kaua oodata ei soovi: tahan olla noor isa

Kõigest seitse kuud tagasi Nicolaga abiellunud Brooklyn on juba teada andnud, et soovib peagi isaks saada. Ta soovib oma lapsed saada noorelt ning tahab selles osas asutada oma isa Davidi jälgedes, kes samuti noorelt isaks sai. Hetkel on Brooklyn 23-aastane ning sama vanalt said David ja tema abikaasa Victoria Beckham oma esimese poja vanemateks.

Brooklyn rääkis ajakirjale People antud intervjuus, et soovib saada mitu last, kuid austab seda, et lõpliku otsuse laste arvu osas teeb tema abikaasa Peltz. „Ma tahaks juba lapsevanem olla. Ilmselgelt on see mu naise teha, aga ma olen alati tahtnud palju lapsi,“ sõnas mees. „See on midagi, mida ma olen tahtnud alati teha. Ma olen alati tahtnud noor isa olla,“ lisas Beckham. Veel sõnas noormees, et tema isa David on talle suureks eeskujuks olnud ning ta on oma isalt palju õppinud, vahendab Mirror.

Brooklyn kasvas üles kahe venna ja ühe õega ning Nicola on samuti pärit suurest perekonnast - temal on kuus venda ja üks õde. Ka Peltz on varem mõista andnud, et temagi sooviks endale suurt perekonda. Naine on teadlik oma abikaasa soovist saada lapsed varakult, kuid tunneb, et tahab sellega mõned aastad oodata.