Mauri Dorbek valusast kaotusest: võtsin vastu otsuse, et ma ei kavatse auku kinni jääda

„See on mulle ikka väga suur üllatus, et esimene trükk on välja müüdud ja teine trükk on kohe tulemas. Miks ma selle välja kirjutasin, et kui sa pealtnäha malbe koera ajad nurka, siis ta ka üks hetk hammustab. Mind ajas nurka igatsus, valu ja siis ma hakkasin ka hammustama. Minu hammustamine oli see kirjutamine lihtsalt,“ rääkis Dorbek.