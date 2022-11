Tuleb välja, et mehe peas ringlesid enne Brigittega kohtumist hoopis teised kuulsad neiud. „Nagu tüüpiline eestlane, mis ma olen, minu esimene celebrity crush (meeldima hakanud kuulsus – toim) oleks Liis Lemsalu,“ tunnistas Emmanuel värskes podcast'is „Miks me oleme idioodid?“.

„Ükskõik, kellega ma kuttidest olen rääkinud siin Eestis, kui küsida, et kes on nende celebrity crush, siis ma arvan, et nad ütlevad Liis Lemsalu. Siis on kõik timm,“ leiab uus telestaar ning tunnistab, et Brigitte on tõesti Liisiga natuke sarnane.