Sandra Roosme edust OnlyFansis: proovisin sinna oma pilte postitada ja need läksid raketina lendu!

Sandra kummutas 2020. aastal Kroonika vahendusel mitmeid väärarusaami, mis inimestel seoses OnlyFansiga on. „OnlyFans ei ole pornosait vaid eraldi sotsiaalmeedia platvorm kuhu sisulooja võib postitada ükskõik mida. OnlyFansis jagavad eksklusiivset sisu inimesed erivaldkondadest. Personaaltreenerid jagavad enda treeningnippe, kokad jagavad enda toidu valmistamisest videoid, tantsutreenerid viivad läbi online tantsutunde jpm. Mõte on selles, et ükskõik mis sisu sa postitad, selle nägemise eest peavad fännid/kliendid maksma,“ rääkis Sandra toona.

„Nägin sotsiaalmeedias ühte teist tüdrukut, kes oma OnlyFansi promos ja kohe tekkis huvi, et mis koht see selline on,“ kirjeldab Roosme „Pealtnägija“ saates. „Tundus, et tal läheb sellega väga hästi ja otsustasin ka sinna kasutaja teha. Mõtlesin, et proovin oma pilte sinna postitada ja vaatan, mis saab. Ja no läks kohe nagu rakett kõrgustesse!“

Endast seksikaid pilte müüb ka 33-aastane Helen Uurmann. Mitmetel fotodel poseerib ta koos oma tätoveerijast abikaasaga. Naine pole erootikamaailmas uustulnuk, vaid tegeleb juba tükimat aega äriga, mille eesmärgiks on valmistada anatoomiliselt täpseid käsitööšokolaade vagiinadest ja mõnel juhul ka peenistest. Mudelid võetakse kindlatelt inimestelt. Uurmann liituski OnlyFansiga selleks, et oma magusapoele reklaami teha. „See on lahe töö, aga võtab ikkagi palju energiat ka,“ kirjeldab Helen Uurmann OnlyFansis tegutsemist.