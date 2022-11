Smilers öösel ei esine: kui me sellega peale hakkasime, siis oli tõesti üliraske

„Ma ei tea, kuidas täna on, aga veel mõned aastad tagasi, kui me sellega peale hakkasime, siis oli tõesti üliraske. Osad korraldajad ütlesidki, et mis seal ikka, siis meie majja pole vaja tulla. Meie otsustasime, et me siis ei tule. Nii ta läks.“