Hollywoodi staari süüdistatakse 14-aastase tüdruku seksuaalses kuritarvitamises

Hagejaks on Kristina Charlotte Hirsch. Naise sõnul leidis traumeeriv intsident aset 1973. aastal, kui ta oli veel teismeline neiu. Hirsch esitas hagi nädala alguses Los Angelese ülemkohtusse.

Hageja väidab, et näitleja lähenes talle filmivõtetel – kommenteeris tema välimust ning küsis telefoninumbrit. Naise sõnul helistas Beatty korduvalt tema numbrile, kutsus teda endaga hotelli ning viis autoga sõitma. Hollywoodi täht ise oli toona 35-aastane. Kohtudokumentide andmeil harrastas mees tüdrukuga nii suuseksi kui simuleeritud seksi ning meelitas ta viimaks suguühtesse. Naine ise oli teismelise neiuna Beatty tähelepanust võlutud ja uskus siiralt, et neil on romantiline suhe.