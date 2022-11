Armukadedad ja abielus mehed, hoidke eemale! Keili Sükijainen paljastas, millised on kõige suuremad „punased lipud“ meeste juures

„Kindel punane lipp on see, kui ta on mega armukade ja ei usalda sind,“ nimetas Sükijainen teatud meeste puhul märgatud esimese ohumärgi. „Ma arvan, et pole usaldust, pole armastust. Mingi mega kontrollimine, et kus sa käid, tema dikteerib, kellega suhtled, paroolide jagamine jne – see on väga vale,“ leiab telenägu.