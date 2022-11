Ameerikas abiellunud Liina Ariadne Pedanik ja Martti Hallik: kulutasime 400 dollarit, et Eestis seaduslikult abielus olla

Pedanik ja Hallik rääkisid saates, kuidas neil tekkis idee Ameerikas Las Vegase linnas abielluda. „Me teadsime, et me tahame teha midagi teistmoodi ja et me tahame abielluda sellises kohas nagu Las Vegas. Meie tegime kõike väga korrektselt, me pidime minema õhtu enne, öösel isegi, võtma vastavad dokumendid, et kõik oleks legaalne, kui me abiellume. Aga see protsess, et seda Eestis sisse anda, oli keeruline,“ sõnas Liina Ariadne.