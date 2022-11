INIMKATSE | Anu Saagim ja Kristina Pärtelpoeg: töömesilaste terviseks!

Heineken alkoholivaba 0.0 õlu, Anu Saagim ja Kristina Pärtelpoeg viivad läbi inimkatse tänaval: mitu inimest on nõus jätma oma toimetused ning tegema väikese puhkuse. Kuidas see neil õnnestub? Kas puhata oskavad ainult eestlased või ka soomlased ja teised rahvused? Kas keegi üldse on nõus keset päeva endale pausi lubama?