Kui äge! Saksamaal toimub „Apteeker Melchiori“ triloogia kolmanda osa maailma esilinastus

Cottbusi filmifestivali programmidirektor Bernd Buder tõi välja põhjused, mille tõttu „Apteeker Melchiori“ filmid festivaliprogrammi jõudsid: „Elmo Nüganeni „Apteeker Melchior“ on erakordne krimitriloogia: kõrge tootmise tasemega, ülimalt autentne, põnev ja väga kaasaegne. Eestis toodetakse kõrgetasemelisi originaalfilme – seda kinnitab Eesti filmide suur kohalolek tänavusel Cottbusi filmifestivalil. Eriti hea meel on selle üle, et „Apteeker Melchiori“ saagal on õnnestunud ületada lõhe autorikino ja kommertsfilmi vahel – see on publikukino oma parimal kujul. Oleme väga uhked, et saame näidata triloogiat Cottbusis ja ootame põnevusega nädalavahetust, mil filmid linastuvad.“

Saksamaal filmifestivalil kohapeal viibiv „Apteeker Melchiori“ triloogia režissöör Elmo Nüganen lausus, et lisaks sellele, et Cottbusi publik on maailmas esimene, kes näeb „Apteeker Melchiori“ triloogia kolmandat filmi, on see ka esimene kord, kus kolme filmi näidatakse järjest ühel õhtul. Oktoobris toimusid esilinastused Jaapanis, Indoneesias ja USAs, kus toimunud õudusfilmide festivalil Screamfest võitsid nii operaator Mihkel Soe kui ka montaažirežissöör Marion Koppel auhinna töö eest esimeses filmis „Apteeker Melchior“.

„Saksamaal avaneb meil esimest korda võimalus näha välispubliku reaktsiooni teisele osale ning kolmanda osa toome seal maailmas esmakordselt vaatajate ette,“ sõnas Nüganen, kes lubas, et novembris on tulemas veelgi uudiseid erinevate riikide esilinastustest ja festivalidest.

Film Festival Cottbus on üks juhtivaid rahvusvahelisi filmifestivale, mille programm keskendub Ida-Euroopa filmidele. Tänavusel festivalil, mis toimub 8.–13.11.2022, linastub kokku 219 filmi 28 riigist, nende hulgas ka 6 Eesti filmi.