Kim Kardashian sattus kokkamisvideo tõttu fännide pahameele alla: me teame küll, et sul on erakokk

Esmaspäeval Instagrami postitatud videos reklaamib Kim ettevõtte Beyond Meat kananagitsaid. Videos on näha, kuidas Kim võtab plaadialuse nagitsatega ning paneb selle kuumaõhufritüüri. Samal ajal räägib naine, et nagitsaid on kiire ja kerge valmistada ning need on tervislikud ja maitsvad. „Vähem kui 10 minutiga saate valmistada imemaitsva lihavaba toidu, mida kõik teie perekonnas armastavad,“ lausub tõsielustaar reklaamvideos.

Fännid on aga Kardashiani reklaamvideost üllatunud ja pahandavad naisega. „Miks nad üldse palusid Kimil midagi sellist filmida? Me ju kõik teame, et tal on erakokk,“ kirjutas üks hämmastunud fänn sotsiaalmeedias. „Sa saad reklaamida igat toodet, välja arvatud need, mis on seotud toidu ja kokkamisega. Me kõik teame, et sa ei liiguta sõrmegi, et lihtsamad kodused tööd ära teha,“ oli teine kommenteerija tõsielustaari suhtes kriitiline. „Kim, sul on täiskohaga erakokk olemas. Jäta kananagitsate reklaamimine vähem kuulsate staaride jaoks,“ naeris järgmine fänn Kardashiani reklaamivideo üle.