Üllas otsus: „Kontori“ näitleja muutis oma nime, et protestida kliimamuutuste vastu

„Oma teadlastest sõprade abiga organisatsioonist Arctic Basecamp, olen ma otsustanud muuta oma nime Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilsoniks. See ei ole nali, ma olen sama tõsine kui Arktika sulamine, mis võimendab globaalseid riske, sealhulgas äärmuslikke ilmastikunähtusi kogu maailmas,“ sõnas näitleja sotsiaalmeedias. Wilson kuulub organisatsiooni Arctic Basecamp juhtkonda ning selle näol on tegemist ekspertide ja teadlastega, kes tegelevad kliimaprobleemidega üle kogu maailma, vahendab New York Post.