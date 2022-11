Järjekordne meelelahutaja riigikogus? Stig Rästa astus erakonda ja kandideerib järgmistel valimistel

Eestit ka Eurovisionil esindanud muusik esindab praegu sama erakonda ka Viimsi vallavolikogus, kuid polnud siiani nendega ametlikult ühinenud. Nüüd liitus ta Eesti 200-ga, kus on tema hinnangul toredad ja avatud inimesed, kes viivad Eesti elu edasi.

Rästa peab enda suurimaks eesmärgiks Eesti muusika edendamise, et sellest saaks tõsiseltvõetav ekspordiartikkel. „Vaadates kasvõi lähiriike - muusikatööstus saab olla eksportiv tööstusharu, mis toob tulu ja loob töökohti,“ sõnab Rästa.

Samuti peab Stig Rästa tähtsaks laste ja noorte muusikaharidust, sest see aitab neil pahandustest eemale hoida. „Muusika on olnud kogu minu elu ja ma tahan, et muusika elaks terves Eestis,“ ütleb Rästa.