KUUMAD KLÕPSUD | Polina Gagarina bikiinipildid tekitavad furoori

Pealnäha on tegemist täiesti tavaliste rannafotodega. 35-aastane Gagarina kannab valgeid bikiine ning pruuni kaabut, kuid millegipärast on Instagrami tehtud postituse kommentaarium täis halvustavaid kirjutisi.

Kui leidub kommentaare, kus naise figuuri kiidetakse, siis peamiselt ollakse ikkagi selle üle kurjad, et Gagarina nii kõhnaks on muutunud. „Hinga välja ka,“ seisab ühes populaarseimas kirjutises, kus vihjatakse sellele, et lauljatar hoiab foto nimel hinge kinni. „Sa ju haihtud lausa ära,“ parastab üks teine kasutaja. Sarnase sisuga kommentaare on Gagarina postituse all kümneid.