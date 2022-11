Mõnele on ikka antud! Jana Hallas: piinlik öelda, aga vormis püsimiseks ma ei tee väga midagi

„Minu jaoks inimese keha ei saa olla moeasi. Ma võin nii palju selle kohta öelda, et mina oma 20ndates eluaastates olin liiga kõhn ja mulle see meeldinud. Praegu ma näen palju tervem välja ja mulle meeldib see palju rohkem,“ rääkis Hallas kehakuvandist.