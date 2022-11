Läheb peoks! Treski festivalil esinevad teiste seas ka Trad.Attack! ja Miljardid

„Olen liigutatud ja tänulik, et nii paljud on leidnud tee Treskisse. Treski atmosfäär on eriline! Ma ei unusta kunagi, kuidas Jaagup Kreem oma Instagramis peale Termika kontserti ütles: „See on nüüd ametlik, Treski ongi maailma kõige parem kontsertkoht – teist sellist ei ole!“ Need on suured sõnad ja oluline tunnustus, millega Treskit kirjeldada,“ sõnas festivali looja ja Treski peremees Jalmar Vabarna.