FOTOD | PÖFF sai võimsa avapaugu! Vaata, milline kirev seltskond sel puhul kohale saabus

Festivali avafilm oli Iisraeli režissööri Leon Prudovsky draamakomöödia „Minu naaber Adolf“, milles holokausti üle elanud juut hakkab kahtlustama, et tema uus naaber on Adolf Hitler. Film juhatas ühtlasi sisse PÖFFi tänavuse külalisriigi Iisraeli fookusprogrammi. Kohal olid režissöör ja üks peaosatäitjatest David Hayman.

Kokku on 11.–27. novembrini toimuva festivali kavas 232 pikka ja 230 lühikest filmi 75 riigist. 20 000 euro suurusele peaauhinnale kandideerib 23 filmi. Žürii tööd juhatab Kuldkaru võitja ja Oscarile kandideerinud ungarlanna Ildikó Enyedi. Viies võistlus- ja 13 eriprogrammis on 78 maailma- ja 48 rahvusvahelist esilinastust – rohkem kui kunagi varem. Festival võõrustab ligemale 1500 külalist 60 riigist.

„Tuleb tunnistada, et ka meie polnud sel aastal kaugel, et öelda teile head aega – oli oht, et 26. PÖFF jääb vähemalt A-kategooria festivalina viimaseks,“ kirjutab PÖFFi juht Tiina Lokk festivali kataloogi eessõnas. „Tänu vabariigi valitsuse toetusele terendab meile aga tunneli lõpus valgus – ehk oleme järgmisel aastal finantsiliselt rohkem kaitstud kui kunagi varem. Aga sinna tuleb jõuda. Ja sinna saame jõuda ainult koos teiega. Palun, hea rahvas, hea filmivaataja ja PÖFFi sõber, tule tagasi kinno ja aita sellega PÖFFi. Me ootame Sind väga!“