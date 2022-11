OTSEFOTOD | PÖFF sai võimsa avapaugu! Vaata, milline kirev seltskond sel puhul kohale saabus

Festivali avafilm on Iisraeli režissööri Leon Prudovsky draamakomöödia „Minu naaber Adolf“, milles holokausti üle elanud juut hakkab kahtlustama, et tema uus naaber on Adolf Hitler. Film juhatab ühtlasi sisse PÖFFi tänavuse külalisriigi Iisraeli fookusprogrammi. Kohal on režissöör ja üks peaosatäitjatest David Hayman.