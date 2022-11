VAATA JA KUULA | Ilmus Stefani uus singel „Kiri külmkapi peal“: lugu räägib päriselt olnud suhtest

Uus lugu ilmub järgmisel nädalal ka Balkanimaades, kuid seal inglisekeelsena ja pealkirjaga „Never let go“. Stefan osaleb Albaanias Tiranas toimuval muusikafestivalil Kenga Magjike, mis on Balkaniriikide suurima vaadatavusega muusikasaade.

„Kiri külmkapi peal“ ja „Never Let Go“ autoriteks on Stefan Airapetjan ja Sven Lõhmus. Stefani sõnul räägib lugu ühest päriselus juhtunud suhtest, kus armastuse kaotanud paar leidis, et nende teed on kasvanud lahku.