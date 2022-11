Mihkel Mattisen unustamatust hetkest: lapse 15minutiline kõne oli mu elu raskeim telefonikõne

„Minu jaoks on kõige raskemad need momendid, kui näen, et laps kannatab ja ma ei saa sinna midagi parata. Näiteks, kui ta jääb haigeks või juhtub mõni õnnetus. Eks siis oled tema valus koos temaga ja toetad teda nii palju kui vähegi võimalik. Lisaks füüsilisele valule on väga raske ka see, kui laps kannatab millegi pärast hingeliselt.