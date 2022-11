FOTOD | Glamuurne ja uhke üritus: Tradehouse tunnustas 2022. aasta silmapaistvamaid ilutegijaid

„Soov tunnustada ilutegijaid süttis meis juba 2018. aastal ja oleme õnnelikud ja tänulikud, et pärast kõiki takistusi ja toimetusi oleme jõudnud punkti, kus saame auhinnad pidulikult meie iluloojatele üle anda,“ rõõmustab Tradehouse tegevjuht Laura Kuldkepp. „Tempo ja maht, milles nominente meile esitati, näitas kui kõrgelt meie ilutegijaid hinnatakse ja kui oluline on neid vastavalt tunnustada.“

Ilu Peegel 2022 naistejuuksuriks tituleeriti juuksur ja koolitaja Ragne Oppe, kelle juures käimist võrreldi justkui spaaelamusega, sest toolist lahkutakse mitte ainult vapustava soengu, vaid ka laetud patareidega. Meestejuuksuri tunnustuse pälvis Martin Noa Ldinin. „Tema teenus ei ole lihtsalt lõikus, vaid täispakett!“ kiidavad kliendid, et Martin tõstab nii oma kvaliteetse töö kui mõnusa huumoriga kõigi juuksurite lati kõrgele.

Kosmeetik Kelli Peel-Kramm on aidanud paljusid naisi nende näonahaga, tuues neisse tagasi hea tunde ja enesekindluse. „Ta võtab iga klienti individuaalselt, jagades suurepäraseid soovitusi ka koduhoolduseks,“ tunnustatakse Kellit. Enesekindlalt lahkuvad naised ka jumestaja Kaisa Kullamaa juurest. „Kaisal on imeline inimene, kes leiab iga kliendiga hõlpsalt ühise keele, oskab vajadusel ellu viia ka pööraseid lahendusi.“

Ilutegijaid kiites ei saa üle ega ümber oma tööd suure pühendumusega tegevatest kulmu- ja ripsmetehnikutest. „Mul on hea meel, et saan olla Stella-Amelika Nõmmiku klient!“ kirjutas üks paljudest nomineerijatest. Ülivõrdes kiidusõnu jagus ka iga inimese eripäradega arvestava Caisy Sutt aadressil, kelle kliendid „ei soovi mõeldagi uue tehniku leidmisele.“ Väljateenitult sai Caisy Ilu Peegel 2022 ripsmetehniku tiitli. Ka aasta ilukoolitaja auhind jäi ripsmemaailma: Elena Ernits on koolitanud individuaalses õppes üle 750 ripsmemeistri ja õnnelikud õpilased tunnustasid teda vastavalt.