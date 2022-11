Stefanil ja tema kihlatul on ülesanded paigas: mina hakkan olema ööpatrullis ja Vici tegeleb beebiga päeval

Küsimuse peale, kas ta on üldse kunagi beebit süles hoidnud või mähkmeid vahetanud, meenutab Stefan oma esimest kohtumist beebiga, kes oli tema õe laps. „Ta oli nii väike ja nunnu, et see tekitas natuke hirmu - äkki teen midagi valesti. Kuid ma sain väga hästi hakkama! Muideks, ma sain selle beebi ristiisaks,“ ütleb Stefan uhkusega.

Victoria ja Stefan on omavahel juba kokku leppinud, kes mida ja millal tegema hakkab. „Leppisime kokku, et mina hakkan olema ööpatrullis ja Vici tegeleb beebiga päeval. Kindlasti võtame ka ainult meile endile aega ja kui vaja, palume perel last hoida,“ sõnab Stefan. Ta teab, et paarisuhte elushoidmiseks on ka noorel emal vaja omaette olemise aega ja Stefan püüab seda talle võimaldada.

Stefan naerab, et lasteaiakohta ei ole tulevasele beebile veel broneeritud, kuid varsti tuleb ka sellega tegelema hakata. „Olen kuulnud, et lasteaiakoha saamisega pidi olema päris keeruline. Ega ma ei oska praegu midagi karta. Loodan ainult, et ta oleks hea unega - siis oleks meil Viciga lihtsam.“