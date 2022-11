Debüütalbumi avaldanud räppar säm: arvate, et Eestis on kerge muusikuna hinge müümata edu saavutada?

Kontseptuaalselt jutustab album kahest erinevast vaatenurgast – kord kodanik Sami perspektiivist ning kord artist sämi nurga alt. Ta ei suuda leida muusika tegemisel n-ö kuldset keskteed, mis nii müüks kui ka talle endale hinge läheks ja meeldiks. „Arvate, et on kerge hinge müümata muusik olla?“ lajatab Sam. Ta selgitab, et tema hinnangul tehakse Eestis hulganisti kommertsmuusikat eesmärgiga raadiosse pääseda ja leib laual hoida – olgugi et tegelikult selline muusika artistile alati ei meeldi ja hinge ei täida. Ta tõdeb, et tema enda muusikas esineb hingele muusikat siiski rohkem kui kommertsi.

„Ma saan ärist ning rahateenimisest aru ning sellepärast mul sügavamat kana kitkuda sel teemal pole, kuid miks mitte sellele rohkem tähelepanu pöörata. Eestlased tegelikult hindavad ning väärtustavad muusikat, mis tuleb südamest. Tõepoolest võiks siis ka seda rohkem pakkuda. Enamik raadios mängiv muusika on täna Eestis kommertslik. Väikeste sammudega liigume ja areneme muusikamaailmas, aga suures pildis muutusi ei toimu. Kui vaadata põhjanaabri poole, siis muusikatööstuses on rohkem nii sügavust kui ka karakterit,“ mõtiskleb säm.

Lisaks sõprusele ja armastusele ongi just edu nimel muusikatööstusele „hinge müümine“ ning artisti võitlused dilemmaga albumi läbiv teema.

Album koosneb 14 loost, millest kaks on varasemalt avaldatud singlitena positiivselt vastu võetud. Kogumikul teeb kaasa veel neli artisti. Fookussingel, mis kannab nime „Põleme koos“, tähistab sämi esimest koostööd Helezaga. Lisaks teevad albumil kaasa kaw, KiROT ja Leis.

Instrumentaalselt hõlmab album väga palju erižanre, kus ilmselgelt on modernseid räpitrumme, hoogsamat 2Step mõju, kuid on kuulda ka rahulikumat RnB produktsiooni ning primitiimsemaid Jungle’i trumme. Sämi sõnul on albumis siiski kõige tähtsamal kohal lüürika ja selle tähendus. Ise nimetab ta sõnade kirjutamist enda puhul kõige tugevamaks tööriistaks.