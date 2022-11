Peaminister Sanna Marin avalikust tähelepanust: ma ei suuda harjuda eraelu halastamatu läbipaistvusega

Üks asi, mille Marin intervjuus välja toob, on ilu. Ta sõnab, et on maailmas alati palju ilu näinud. „See on toonud mulle lohutust ja rõõmu,“ ütleb naine. „Soovin, et me ühiskonnana näeksime paremini erinevustes peituvat ilu - et igaüks tunneks end hoituna ja aktsepteerituna.“