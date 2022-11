Eksid on ära leppimas? Bradley Cooper soovib endise kallima Irina Shaykiga veel ühte last saada

Modellil ja näitlejal on juba üks ühine laps – 5-aastane tütar Lea. Jutud, et endise paari suhted on soojemaks muutunud, hakkasid levima juba septembris, kui Bradley ja Irina käisid koos perekondlikul puhkusel. „See oli tõeline perepuhkus ning Irina ja Bradley kaaluvad tõsiselt oma suhte taastamist. Irinale meeldiks, kui tema tütrel oleks õde või vend,“ teadis allikas väljaandele Page Six sügisel rääkida.

Nüüd on Bradley jõudnud oma endise tüdruksõbraga samale arvamusele ja nõustub, et veel üks laps oleks hea. „Talle sobib mõte sellest, et nende perekond suureneb. Nad üritavad last saada,“ rääkis allikas. Siiski peavad Cooper ja Shayk vaid plaane lapse osas ega soovi abielluda. Sellest hoolimata saab paar hästi läbi ja naudib teineteise seltskonda.

Viimasel ajal on Irina ja Bradley koos rohkem aega veetnud. Möödunud nädalal märgati neid New Yorgi linnas koos liikumas, kui nad käisid oma koeri jalutamas. Erinevate allikate sõnul on Irina väga uhke selle üle, kuidas tema ja Cooper on oma ühise tütre kasvatamisega hakkama saanud. Irinale meeldivat vaadata, kuidas Bradley tütrele hea isa on, ning modelli teeks väga rõõmsaks see, kui tema ja näitleja taas paar oleksid.

Irina ja Bradley hakkasid kohtamas käima 2015. aasta kevadel. Seitse kuud hiljem kolisid nad kokku ning nende tütar Lea sündis 2017. aasta märtsis. Kolm aastat tagasi otsustasid nad oma suhte lõpetada.